Presentazione del libro "La morte del sergente pilota Spencer" a Fornaci

lunedì, 3 febbraio 2020, 13:14

Dopo le molte contravvenzioni effettuate dalla polizia municipale di Barga, interviene con una nota il coordinatore provinciale di "Cambiamo" Simone Simonini, nonché candidato sindaco alle scorse amministrative con la lista "Prima Barga"

sabato, 1 febbraio 2020, 16:41

Il premio nobel per la pace 2015 e Difensore dei diritti umani, il tunisino Ahmed Galai, sarà l'invitato d'onore e parteciperà all'assemblea plenaria sull'etica e deontologia della mediazione, moderata dall'avvocato Patricia Malbosc, presidente de Planet'Mediation, partner del Gruppo Macif e dal professor Manuele Bellonzi, già Difensore civico e originario di Barga

venerdì, 31 gennaio 2020, 21:52

Iniziati ufficialmente i lavori dell’inchiesta pubblica, presieduta dall’avvocato Giovanni Iacopetti, indetta dalla giunta regionale sulla questione pirogassificatore KME, con un incontro preliminare

venerdì, 31 gennaio 2020, 12:15

E' stato approvato dalla provincia il progetto definitivo per l'intervento all'Ipssar 'Magri' a Barga e che riguarda le opere di adeguamento sismico e di manutenzione straordinaria, che impegnerà l'ente di Palazzo Ducale per circa 380mila euro (379.999 euro), cofinanziati dal comune di Barga

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:33

La presidente Sonia Ercolini esprime una grande soddisfazione per il raggiungimento anche quest’anno di oltre 100 iscritti a Unitre Barga

martedì, 28 gennaio 2020, 20:39

“Un film per Francesco”, questo il nome dell’evento promosso proprio dagli amici del giovane scomparso in un incidente stradale il 17 ottobre, che si è tenuto presso il cinema Puccini di Fornaci di Barga alla presenza dei genitori in una sala gremita da circa 180 ragazzi, sia dal comune di...