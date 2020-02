Barga



Progetto Comune: "A Barga un consiglio comunale dei ragazzi"

giovedì, 6 febbraio 2020, 17:48

I consiglieri del gruppo di opposizione a Barga, "Progetto Comune", hanno presentato una bozza di progetto, con il relativo regolamento, per l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi da proporre all’Istituto comprensivo di Barga per il prossimo anno scolastico 2020/2021.

"Chiediamo - afferma il gruppo - che il consiglio comunale, all’esito di una approfondita discussione, decida di impegnare il siindaco, l’assessore competente e tutta la giunta, a promuovere il progetto presentato alle autorità scolastiche competenti (Istituto Comprensivo di Barga) per la fattibilità e la successiva attuazione. Si chiede inoltre di poter rendere operativo il progetto per il prossimo anno scolastico 2020/2021".



"La partecipazione dei cittadini, giovani e meno giovani, alla vita politica e amministrativa del comune è carente - affermano infatti i consiglieri -. La distanza con la quale i cittadini guardano alle istituzioni della politica è enorme. E’ dovere delle istituzioni favorire nei ragazzi la consapevolezza dei propri diritti e propri doveri civici. Occorre avvicinare i giovani alle istituzioni facendo sperimentare loro in modo concreto il concetto di democrazia".



"E’ necessario - conclude il gruppo - promuovere il rispetto della legalità, il senso di appartenenza al proprio territorio e l’ importanza della comunità. E’ indispensabile raccogliere le idee ed i bisogni dei giovani".