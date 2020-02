Barga



Raffica di multe nel comune di Barga, Simonini: "Basta vessare i cittadini"

lunedì, 3 febbraio 2020, 13:14

Dopo le molte contravvenzioni effettuate dalla polizia municipale di Barga, interviene con una nota il coordinatore provinciale di "Cambiamo" Simone Simonini, nonché candidato sindaco alle scorse amministrative con la lista "Prima Barga".



"Sono con le forze dell'ordine per il rispetto di tutte le regole - ha affermato Simonini -, anche se a Barga il fattore contravvenzione sta diventando uno degli obiettivi principali della polizia municipale locale, ed evidentemente dell'amministrazione comunale".



"Non è possibile - ha continuato - essere in fila dal medico per ritirare le impegnative o prendere semplicemente un appuntamento e puntualmente ricevere una contravvenzione per mancata applicazione del disco orario, o semplicemente perché fuori orario. Stando ai racconti, perfino dei medici durante il loro lavoro avrebbero ricevuto contravvenzioni. Allora mi chiedo, come può un medico uscire per aggiornare il disco orario durante il turno di lavoro? Stesso discorso vale per i pazienti che in quel momento magari si trovano in ambulatorio a ridosso della scadenza oraria. Insomma ha proseguito Simonini basterebbe usare buon senso, applicando le multe laddove la trasgressione sia effettivamente grave. Potrei inoltre andare oltre, parlando delle contravvenzioni effettuate nel centro commerciale naturale di Fornaci di Barga, dove i compratori multati in molte occasioni riferiscono di non tornare più a comprare".



"Stamani - ha concluso Simonini - ho assistito personalmente alla miriade di contravvenzioni, compreso quella ad un mio familiare che si trovava con me dal medico. Le persone ne parlano, sono arrabbiate, e questo modus operandi non fa bene di certo alle tasche dei cittadini e a quelle degli esercenti. Massima stima per le forze dell'ordine, ma così ritengo sia troppo, con un'amministrazione quella di Barga guidata dal sindaco Campani, che forse gli sta bene così".