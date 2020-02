Barga



Regionali, sanità, pirogassificatore: il Pd di Barga in assemblea

venerdì, 14 febbraio 2020, 10:35

Martedì 11 febbraio si è riunita l’assemblea del Pd di Barga dopo la recente nomina di Marco Bonini a segretario comunale. Nel corso dell’incontro, che è stato molto partecipato, il neo segretario ha dato alcune indicazioni sul lavoro da portare avanti nei prossimi mesi.

"Tra gli impegni prioritari - dichiara il neosegretario - c’è sicuramente quello per le elezioni regionali della prossima primavera, molto importanti per il nostro territorio per le tante vicende aperte, come quelle della sanità e dell’ambiente con il progetto del pirogassificatore di Kme. Un altro importante impegno sarà quello di avviare degli incontri, organizzati dai circoli comunali, su tematiche di interesse generale, incontri ovviamente aperti a tutta la popolazione. Saranno poi istituiti dei tavoli tematici su problematiche attuali, aperte anche ai non iscritti al partito. Riprenderanno presto anche gli incontri con l’amministrazione comunale e le altre forze di maggioranza che la sostengono".

Nel corso della riunione è stata definita anche la nuova segreteria, caratterizzata dall’ingresso di giovani, fra cui Raffaele Dinelli, indicato come vice segretario e responsabile della comunicazione social, coadiuvato in questo da altri due giovani, Chiara Mele e Massimiliano Capecchi. Saranno componenti della segreteria anche Michela Bertoncini, Vincenzo Cardone, Maurizio Lucchesi (tesoriere), Gina Gentosi, Luigi Bondielli, Rino Simonetti, Sonia Ercolini, oltre ai membri di diritto (sindaco, coordinatori dei circoli e rappresentanti istituzionali sovracomunali).

"Nella riunione - conclude Bonini - è stato deciso che, alcuni membri del Pd di Barga, prendano parte al processo partecipativo avviato dalla Regione Toscana sull’impianto che Kme vorrebbe costruire a Fornaci. In questa sede sarà ribadita la netta posizione di contrarietà del partito al progetto dell’azienda, ma al tempo stesso, saranno avviati anche incontri con i sindacati e gli operai poiché il Pd continuerà a fare di tutto per uno sviluppo occupazionale e produttivo, ma puntando ad un progetto alternativo a quello del pirogassificatore".