Barga : fornaci di barga



Saldi, primo bilancio: "Buon inizio, poi un ridimensionamento"

giovedì, 6 febbraio 2020, 19:15

di viola pieroni

Dopo l’efferata corsa ai regali durante le festività invernali, arriva sempre il momento più amato da coloro che hanno un occhio di riguardo al risparmio, senza però abbandonare la qualità: ovvero il periodo dei saldi.



Tra i venditori dei negozi di vestiario della frazione di Fornaci di Barga l'opinione generale è quella di un andamento delle vendite piuttosto stabile - anche rispetto agli altri anni - con un particolare picco durante il ponte festivo iniziale.

Il titolare del negozio Ricci ha parlato di come la ristrutturazione della sede dello shop a Castelnuovo abbia influito in un anticipo per quanto riguarda l'aumento degli sconti un po’ più alti. La sensazione, in generale, è comunque che le persone in giro siano, forse, meno rispetto agli altri anni; un calo, questo, avvertito anche da altri commercianti che parlano, in particolar modo, di un ridimensionamento post-festività, per quanto riguarda gli acquisti, sebbene siano in molti coloro che perlustrano la zona alla ricerca dell’articolo più conveniente, quindi di sconti alti su prodotti di marca.

Gennaio risulta un mese un po' "fiacco" anche per coloro che possiedono imprese di vendita di abiti sportivi. “Il clima non ha aiutato - dicono i titolari del Controvento -: è stato un inverno non troppo freddo, con poca neve, e, per noi che siamo molto legati alla stagione, è stato forse un po' più difficile la vendita in questo ambito tecnico. Nonostante tutto, però, altri articoli sono stati molto richiesti, quindi siamo in attesa dei nuovi arrivi". Anche il negozio Jeans e Strass ha confermato che il picco di vendite c’è stato, in particolare, a inizio gennaio, per poi ridimensionarsi subito sulla riga degli anni scorsi.



L'augurio di tutti, quindi, è che questi due mesi di saldi invernali (dal 4 gennaio al 3 marzo) si concludano positivamente, sia per le tasche dei venditori, che, ovviamente, per quelle dei clienti.