Barga



Scuola e famiglia unite per la crescita dei giovani

venerdì, 21 febbraio 2020, 11:18

di tommaso boggi

Un calendario fitto quello del progetto “Scuola Amica”, presentato stamani (21 febbraio) presso la Sala Magri del comune di Barga, che con il ciclo di incontri “Figli-alunni: cresciamoli insieme” si prefigge l’obiettivo di formare un rapporto di sinergia tra scuola e famiglia, con un vero e proprio percorso formativo indirizzato ai docenti, ai genitori e anche al personale ATA, il tutto in un’ottica di corresponsabilità educativa.

Un’iniziativa appoggiata dalla commissione per le pari opportunità del comune di Barga e con il patrocinio dell’amministrazione, presente all’incontro nelle figure dagli assessori Giannotti e Lorenzo Tonini, che da subito ha sottolineato l’importanza di questo progetto, che contribuirà a creare in genitori ed insegnanti la consapevolezza di quali pericoli gravano sulle nuove generazioni di studenti: “siamo sempre abituati a rimarcare le cose che non vanno, giustamente, ma alcune cose che veramente funzionano e che sono eccellenze del nostro territorio vanno valutate e questa è una di queste. Inserire nella scuola un’attività didattica come questa – continua l’assessore - è il segno di un’apertura mentale verso l’esterno, verso le famiglie ed i ragazzi su problematiche che sembrano lontane da noi ma sono molto vicine, infatti quando si parla di bullismo, prostituzione giovanile, uso di sostanze stupefacenti sono cose che ci sembrano lontane, da città, ma che in realtà sono anche nella nostra realtà” ha concluso Tonini.

Patrizia Farsetti, dirigente dell’istituto comprensivo di Barga, ha poi brevemente illustrato i tratti generali di questa iniziativa: “sarà una serie di incontri nell’ambito del progetto “Scuola Amica”, che opera ormai da diversi anni e che promuove attività in sinergia con le famiglie e con il territorio.



Quest’anno lo scopo del progetto – continua Farsetti - è di attuare i diritti sanciti dalla “Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia”, di cui ricorrono i trent’anni dalla ratifica, in un lavoro il cui coordinatore sono la dottoressa Rossella Cinque e la dottoressa Rosa Russo, giudice onorario al tribunale minorile di Firenze ed esperta di quelle problematiche giovanili che, come ha detto l’assessore Tonini, sono presenti anche nelle scuole di Barga e negli istituti comprensivi vicini. Siamo quindi soddisfatti di poter realizzare questo progetto con il sostegno dell’amministrazione comunale”.

“Quello che abbiamo cercato di attuare in questi anni – ha affermato la dottoressa Rossella Cinque, coordinatrice del programma - è proprio un lavoro di sinergia tra scuola, famiglia e territorio su tutte queste problematiche, con una progettazione che ci permette di condividere valori, percorsi e obiettivi. Abbiamo degli incontri ricchi e ben specifici in programma, partendo da oggi con un corso sul linguaggio giuridico del pubblico ufficiale e che proseguiranno con una serie di eventi legati più specificamente alle fasce di età, che culmineranno con un incontro su tutte le problematiche legate all’uso di internet e dei social curato dal Lion’s Club” ha concluso la dottoressa, dando poi la parola al giudice onorario Rosa Russo.

“Dove regna l’odio, l’inimicizia ed un vero e proprio conflitto aperto tra le generazioni oggi più che mai spetta a noi adulti poter dare indicazioni sane ai nostri ragazzi – ha affermato la dottoressa Russo -, abbiamo voluto espressamente denominare ciò “Patto di Corresponsabilità”, perché in questo percorso educativo siamo tutti dentro: la famiglia, la scuola e le istituzioni, che fanno parte della società civile che governa il paese.



Il mio intervento – ha continuato il giudice - passa da classi di ogni ordine e grado con un linguaggio appropriato per ognuna di esse, iniziando con le materne e finendo alle medie, così da poter mettere al centro il minore come protagonista, inserendo anche lui dentro il “Patto di Corresponsabilità”.



Come adulti abbiamo il dovere e l’obbligo di poter dare delle testimonianze sane ai ragazzi, educando le coscienze alla gentilezza, al perdono, dando la possibilità di non far passare più scontati questi significati profondi che forse ci siamo dimenticati proprio noi adulti.



La scuola in questo momento può essere il soggetto trainante di questo percorso – si è avviata a concludere Rosa Russo - perché è lì, tangibile al ragazzo, mentre altre istituzioni possono essere più evanescenti la scuola c’è ed è il passo dopo la famiglia, quindi poter creare una sinergia tra famiglia e scuola mettendo in gioco genitori ed insegnanti è fondamentale”.

Di seguito la scaletta degli eventi in programma:

21 febbraio 2020 - Laboratorio alunni classi prime SS1G

h 08.25 / 10.25 SS1G Fornaci

h 11.30 / 13.00 SS1G Barga c/o Aula Magna ISI Barga

Incontro di formazione rivolto al personale docente ed ATA dell’Istituto

h 17.00 / 19.00 c/o Aula Magna Scuola Primaria di Barga

“Il linguaggio giuridico del pubblico ufficiale: responsabilità e sicurezza”

12 marzo 2020 - Laboratorio alunni classi seconde SS1G

h 08.30 /10.30 SS1G Barga c/o Aula Magna ISI Barga

h 10.40 / 12.40 SS1G Fornaci

Incontro di formazione rivolto a docenti, al personale ATA dell’Istituto e ai genitori delle Scuole dell’Infanzia

h 17.30 / 19.30 c/o Aula Magna Scuola Primaria di Barga

“Capricci… desideri da soddisfare?”

6 aprile 2020 - Laboratorio alunni classi terze SS1G

h 10.30 / 12.30 SS1G Barga Aula Magna ISI Barga

h 13.50 /15.50 SS1G Fornaci

Incontro di formazione rivolto a docenti, al personale ATA, ai genitori dell’Istituto

h 17.30 / 19.30 c/o Aula Magna ISI Barga

“Adolescenti: un mondo da ri-scoprire”



20 aprile 2020 - Incontro di formazione rivolto a docenti, al personale ATA, ai genitori delle Scuole dell’Istituto

h 17.30 / 19.30 c/o Aula Magna ISI Barga

“ Figli... questi sconosciuti”

13 maggio 2020 - Incontro di formazione rivolto a docenti, al personale ATA, ai genitori genitori dell’Istituto

h 17.30 / 19.30 c/o Aula Magna ISI Barga

“Figli – alunni... cresciamoli insieme”

17 marzo 2020 - Ad integrazione del percorso:

incontro straordinario rivolto ai docenti, al personale ATA, ai genitori e agli alunni dell’Istituto in collaborazione con il Lions Club Garfagnana, con il patrocinio della Comm. Pari Opportunità del Comune di Barga

h 17.30 / 19.30 c/o Aula Magna ISI Barga

relatore Dott. Maurizio Sonnoli “Interconnettiamoci… ma con la testa!”

Video Scuola e famiglia unite per la crescita dei giovani