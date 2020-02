Barga : fornaci di barga



Ufficio distaccato, Salotti: "Diventano cinque i giorni di apertura"

lunedì, 10 febbraio 2020, 13:38

Novità per l’Ufficio distaccato di Fornaci di Barga. A renderle note il vice sindaco e assessore al personale, Vittorio Salotti.



“In questi anni – spiega il vice sindaco Vittorio Salotti - la normativa per le assunzioni del personale negli enti pubblici è stata molto restrittiva consentendo solo in minima parte la reintegrazione del personale andato in pensione. Nell’ultimo anno poi si è andato ad aggiungere a questa situazione l’aumento dei pensionamenti dovuto alla quota cento. In sostanza questa situazione ha determinato una progressiva riduzione del personale e anche l’Ufficio Servizi Demografici, che garantiva con i propri impiegati l’apertura dell’Ufficio distaccato di Fornaci di Barga, sta subendo un dimezzamento dei dipendenti".



"Naturalmente è stata nostra premura appena insediati – continua Salotti - avviare le procedure per l’assunzione di varie figure professionali all’interno dell’Ente a copertura dei posti già vacanti o che lo saranno a breve. Questo il quadro generale che ci ha portato, in attesa della conclusione delle procedure per le assunzioni per assicurare il buon funzionamento degli Uffici sia di Barga che di Fornaci, alla decisione di tenere aperto al pubblico l’Ufficio distaccato con i servizi demografici nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì a partire dal 18 gennaio scorso".

"Adesso – prosegue Salotti – partendo dalle richieste pervenute all’amministrazione da parte di cittadini che usufruiscono abitualmente di questo ufficio, e in particolare della richiesta di riaprire l'ufficio il sabato mattina, ci siamo impegnati per attivare una nuova soluzione modificando gli attuali giorni di apertura al pubblico prevedendo il martedì, venerdì, giorno di mercato, e sabato con i servizi demografici in essere. Inoltre, come parzialmente anticipato in precedenza dall’amministrazione comunale a Fornaci saranno presenti nuovi servizi: il mercoledì, quando sarà presente un impiegato dell’Ufficio Scuola, e il giovedì con un impiegato dell’Ufficio Tributi. In totale quindi i giorni di apertura saranno cinque a partire già dalla seconda metà di febbraio. Nessun impoverimento pertanto, anzi la volontà dell’amministrazione di potenziare questo nostro ufficio con maggiori servizi ai cittadini prima non previsti a Fornaci riorganizzando e rendendo efficiente l’ufficio nonostante le difficoltà conseguenti alla riduzione del personale. In questo senso va anche la nostra idea di ampliare la dotazione informatica dell’Ufficio Distaccato per rendere il servizio ancora più efficiente".



"Infine – conclude il vice sindaco Salotti - una volta reintegrata la dotazione organica dell’Ente valuteremo una ulteriore implementazione e un potenziamento dell’Ufficio Distaccato di Fornaci”.