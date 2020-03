A Barga iniziano le operazioni di disinfezione stradale

Altri articoli in Barga

venerdì, 13 marzo 2020, 11:44

Il sindaco di Barga, Caterina Campani, e l’assessore al bilancio, Vittorio Salotti, intervengono in merito allo stanziamento dei 25 miliardi, da parte del governo, per far fronte a questo momento di crisi legato all'emergenza Coronavirus

giovedì, 12 marzo 2020, 15:31

“Donare il sangue è sicuro e non ha alcuna controindicazione. Venite a donare perché il bisogno di sangue nei nostri ospedali non conosce pause”. Questo l’appello rivolto da tutti i responsabili dei centri trasfusionali aziendali

giovedì, 12 marzo 2020, 13:56

Dopo il decreto firmato ieri sera dal presidente Conte, il primo cittadino del comune di Barga, Caterina Campani, aggiorna sulle nuove restrizioni e si rivolge ai cittadini affinché rispettino le disposizioni. Video

martedì, 10 marzo 2020, 17:43

Il gruppo consiliare di Progetto Comune invita la cittadinza a seguire con cura tutte le raccomandazioni espresse nell'ultimo decreto ministeriale e ribadite dal sindaco di Barga

martedì, 10 marzo 2020, 16:36

In una Fornaci quasi deserta, sono comparsi sulle vetrine di gran parte delle attività commerciali avvisi di chiusura, misura non obbligatoria ma da molti commercianti ed imprenditori ritenuta necessaria in seguito al DPCM del 9 marzo

martedì, 10 marzo 2020, 12:29

Con l’estensione della zona rossa a tutto il territorio nazionale, a seguito del DPCM del 9 marzo, il sindaco di Barga Caterina Campani è voluta intervenire per informare i suoi concittadini su quali sono misure, che possono influire sulla vita di tutti i giorni, sono state adottate per superare questa...