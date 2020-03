Barga



Alla RSA Villa Giovanni Pascoli gli anziani hanno partecipato all’iniziativa “#Andrà tutto bene”

lunedì, 16 marzo 2020, 11:24

Anche gli anziani lo fanno! Non solo i bambini dimostrano fiducia nel futuro! Così, nella RSA Villa Giovanni Pascoli di Barga, gli ospiti della struttura hanno partecipato con piacere all’iniziativa “# Andrà tutto bene”.

Hanno voluto far vedere, più che sentire, l’impegno che stanno mettendo per superare il momento. I familiari, a tutela della loro salute, evitano le visite e l’affettività che viene meno, porta solitudine nelle lunghe ore del giorno.

Così, il personale della struttura, efficiente e attiva anche prima dell’emergenza in corso, in questo periodo cerca in più di colmare la mancanza della vista dei parenti. E, simpaticamente, ha anche voluto creare questo momento di coinvolgimento degli ospiti nella partecipazione agli scatti fotografici, a dimostrazione che la Speranza nella vita è sempre attiva, a qualsiasi età.