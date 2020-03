Altri due casi a Barga: sale a 11 il numero dei contagi

Altri articoli in Barga

lunedì, 30 marzo 2020, 17:18

Si chiama “Vicini col cuore – filo diretto per eliminare le distanze”, ed è il primo vero reale esperimento sociale di didattica a distanza adottato in un asilo nido

venerdì, 27 marzo 2020, 13:24

Dopo una lunga tregua durata più di una settimana, due nuovi casi di contagio nel comune di Barga. Si tratta di un uomo di 46 anni abitante nelle zone collinari del comune e di una donna di 83 anni che sta a Fornaci

mercoledì, 25 marzo 2020, 19:40

“Quando il decreto ha reso obbligatori i protocolli Covid-19, noi li avevamo attivati da tempo. La produzione è inalterata, i lavoratori sono in sicurezza” spiega il presidente Sergio Casella

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:24

La giunta del comune di Barga si è riunita stamattina, per la prima volta in collegamento web, per l’approvazione di alcune delibere e per approfondimenti sulla situazione che la comunità sta vivendo a causa dell’emergenza Covid-19

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:54

Anche la PCMC di Fornaci di Barga, fabbricazione di macchine per la carta, con 140 dipendenti (e come tale autorizzata a lavorare), ha deciso di ridurre ulteriormente l'attività per proseguendo la propria produzione. Precisazione di Aldo Grandi

martedì, 24 marzo 2020, 15:40

Nella nostra provincia, tante sono le aziende che continuano a lavorare, essendo cruciali nella filiera produttiva della nazione. Non si ferma nemmeno la Cooperativa Aurora, importante azienda di facchinaggio e altri servizi per le industrie, come pulizie, sanificazione e lavaggio