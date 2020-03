Barga



Anche Unitre Barga propone un corso on-line

venerdì, 6 marzo 2020, 11:32

Il professor Renato Luti di Unitre Barga propone ai suoi studenti di informatica pratica la possibilità di proseguire con gli studi online visto la sospensione del corso in questi giorni come dalle attuali disposizioni.

I corsisti possono accedere al sito www.inclassemia.eu e fare gli esercizi proposti ed essere seguiti in via remoto dal Prof. Renato "cliccando" sul link rosso che si trova sulla destra su Informatica Pratica.



Gli studenti sono già forniti da istruzioni per poter procedere a casa tranquillamente ma comunque sia rimane il “contatto” umano con una semplice chiamata per telefono al Professore che rimane a disposizione in caso di difficoltà.

Per info 329 217 0677

www.unitrebarga.it