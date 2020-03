Barga



Auto si ribalta sulla strada di Loppia

giovedì, 5 marzo 2020, 08:44

di tommaso boggi

Auto ribaltata stamattina sulla sp 7 (di Loppia), alle porte di Barga, davanti alla chiesina degli alpini in località Palmente. Sul posto i vigli del fuoco di Castelnuovo, i sanitari della Misericordia, la polizia municipale e i carabinieri di Barga.



L'intervento del 118 è scattato intorno alle 6.45. Tutta da chiarire ancora l'esatta dinamica di quanto accaduto, ora al vaglio delle forze dell'ordine. Da una prima e sommaria ricostruzione, però, pare che siano due i mezzi coinvolti nell'incidente: una Opel Corsa bianca, guidata da un ragazzo che stava recandosi a lavoro, in direzione Fornaci, e una Fiat Punto blu, guidata anch'essa da un giovane, che viaggiava invece in direzione Barga.



Dalle prime informazioni, non dovrebbero esserci, fortunatamente, feriti gravi. Danni invece alle auto: la prima, l'Opel Corsa, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata; la seconda, la Fiat Punto, avrebbe riportato danni soprattutto al lato anteriore sinistro in quanto ha impattato contro un muretto a bordo strada.



Disagi infine al traffico, con la strada chiusa durante le operazioni di recupero dei mezzi da parte della carrozzeria.

Video Auto si ribalta sulla strada di Loppia