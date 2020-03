Barga



Bertolucci legge le più belle liriche pascoliane

martedì, 17 marzo 2020, 15:23

In un momento così difficile per la nazione, la Fondazione Giovanni Pascoli ha deciso di promuovere un'iniziativa dedicata agli appassionati del poeta ma anche a tutte le persone che in questi giorni sono costrette a casa.



Grazie alla disponibilità dell'attore Alessandro Bertolucci, a partire da stasera, sarà possibile ascoltare, attraverso il sito web della Fondazione e i suoi canali social, la lettura delle più belle liriche pascoliane, interpretate dallo stesso Bertolucci. Con l'hashtag #unapoesiaalgiorno, ogni sera sarà pubblicata una poesia diversa, disponibile all'ascolto da parte di tutti gli utenti del web.



L'iniziativa, nell'approssimarsi di sabato 21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia (nata nel 1999 in seno all'UNESCO) sposa le parole di Pascoli: "la poesia, in quanto è poesia, (...) ha una suprema utilità morale e sociale". In tal senso l'augurio della Fondazione e del suo Presidente Alessandro Adami è quello di riuscire a dare, con un gesto simbolico, speranza e coraggio a chi si trova a fronteggiare questa difficile situazione.



Da oggi e nelle prossime sere, sarà possibile sentire le liriche dalla pagina FB e sul sito della Fondazione (http://www.fondazionepascoli.it).