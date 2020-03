Barga



Campani: "Nessun nuovo caso di Covid-19 a Barga"

venerdì, 20 marzo 2020, 20:20

Nessun nuovo caso di Covid-19 a Barga, che rimane quindi stabile con quattro infetti, due ricoverati all'ospedale San Luca di Lucca e due in quarantena presso le loro abitazioni, come ha comunicato il sindaco di Barga Caterina Campani con un video sul suo profilo Facebook personale, dove ha fatto il report giornaliero su come sta procedendo la quarantena nel paese.

Nel video, oltre ad un rapido rapporto sulla situazione attuale, il sindaco ha voluto fare le sue raccomandazioni alla popolazione in vista dello week-end: "Rinnovo l'appello a seguire le norme, le regole e dare il nostro contributo come città di Barga a chi sta vivendo situazioni di grossa difficoltà, parlo di tutti gli operatori sanitari del 118 che sono sul territorio e negli ospedali, questo è veramente importante per contenere la diffusione del virus".

Il sindaco ha voluto comunicare, tramite un post sulla sua pagina facebook personale, alla popolazione anche le nuove direttive del governo riguardo le misure restrittive della quarantena indetta in tutta Italia.

"È uscito il nuovo decreto con ulteriori restrizioni... questa la sintesi:

A) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Raccomando massima attenzione di quanto prescritto... sono fiduciosa nel vostro di responsabilità in questo difficile momento... #INSIEMECELAFACCIAMO"