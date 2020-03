Barga



Campani: "Nessun nuovo caso, situazione sotto controllo"

martedì, 17 marzo 2020, 16:44

Nessun nuovo caso positivo, ad oggi, nel comune di Barga. A parlare è il sindaco Caterina Campani che fa un veloce punto della situazione circa l'emergenza coronavirus nel territorio barghigiano.



"Oggi - dichiara il primo cittadino - non sono stati registrati ulteriori casi positivi nel nostro territorio. La situazione è sotto controllo ed assicuro che c'è un costante monitoraggio da parte del Comune di Barga e dell'Azienda USL. Per quanto riguarda il caso positivo di domenica sono state regolarmente avviate tutte le procedure per le quarantene. Come sindaco posso garantire che sono impegnata in questa emergenza in ogni momento della mia giornata e che farò tutto il possibile per il bene della nostra comunità. Ricordo anche l'appello al senso di responsabilità, al rispetto delle regole ed avverto che ogni caso di inottemperanza delle disposizioni, può incorrere in una pesante denuncia. State a casa!"