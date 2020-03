Barga



Commissione Pari Opportunità: "Coronavirus, nostra solidarietà a tutte le donne"

sabato, 7 marzo 2020, 19:36

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga esprime il proprio rammarico per non poter celebrare a dovere la giornata di domani, dedicata alla donna, a causa dell'emergenza Coronavirus.



"Avremo voluto festeggiare insieme a tutta la comunità la "Giornata internazionale della donna" - spiega - con tanti eventi culturali organizzati per valorizzarla. Per i motivi sanitari di cui siamo a conoscenza, il tutto è stato rinviato ma cogliamo l'occasione per esprimere la nostra solidarietà a tutte le donne e le loro famiglie che stanno vivendo questo momento di grande incertezza, questa guerra senza armi. Un disagio non solo di salute ma anche psicologico, economico e sociale".



"Vogliamo abbracciare virtualmente - conclude - tutte le donne del nostro comune che hanno un'attività da difendere, una famiglia da tutelare, malati da curare. Dobbiamo starci vicine e dimostrare quella forza che noi donne riusciamo ad avere nei momenti di difficoltà".