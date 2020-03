Barga



Concorso pubblico a Barga: cinque posti

lunedì, 23 marzo 2020, 12:25

Il comune di Barga rende noto, per bocca del sindaco Campani e del vice sindaco Salotti, che è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti, a tempo pieno e indeterminato, di “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL Funzioni Locali, di cui un posto riservato ai volontari delle forze armate.

Con nota del 22 febbraio, l’amministrazione comunale ha richiesto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Bando di concorso poi avvenuta, per i tempi tecnici legati alla procedura di pubblicazione, il 20 marzo. Da quella data, o meglio dal giorno successivo alla pubblicazione, decorrono i trenta giorni per la presentazione delle domande.

"La situazione di emergenza sanitaria generale - spiegano sindaco e vice-sindaco - ha nel frattempo portato alla sospensione dei concorsi pubblici per quanto attiene al loro svolgimento. Abbiamo ritenuto opportuno, in questa delicata situazione, limitare la presentazione delle domande di partecipazione al concorso alle sole istanze pervenute via PEC, consentendoci così, dato il presumibile elevato numero di domande che arriveranno, di anticipare i tempi dell’istruttoria; con l’occasione ci teniamo ad informare gli interessati che verrà comunque prorogato il termine per la presentazione delle domande con le altre modalità già previste dal bando".

"Pertanto - riferiscono Campani e Salotti -, vista la situazione di emergenza sanitaria legata al COVID-19 e considerata la necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone, si comunica che la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto dovrà avvenire esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo mail comune.barga@postacert.toscana.it , ricordando che può essere utilizzata anche una casella di posta elettronica certificata non intestata al candidato".

"Tenuto conto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi - concludono - disposta dal Decreto Salva Italia, con successivo atto l’amministrazione comunale provvederà a prorogare la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, ad oggi stabilito nel 19 aprile 2020, per consentire agli interessati di presentare le domande utilizzando le altre modalità previste dall’art.5 del Bando".

Gli uffici comunali restano disposizione per ogni necessità al numero 0583/724723 e al seguente indirizzo di posta elettronica e.nardi@comunedibarga.it