Coronavirus, altri due casi a Barga: salgono a quattro i contagiati

giovedì, 19 marzo 2020, 17:40

Due nuovi casi positivi al coronavirus nel comune di Barga. Anche stavolta, come era avvenuto ieri, riguardano cittadini residenti nel comune. Si tratta di due uomini e per il momento non ci sono altre comunicazioni sul loro stato di salute.



A rendere nota la notizia è sempre la sindaca Caterina Campani che assicura sull'attivazione, fin da subito, dei protocolli sanitari e che sono già stati poste tutte le misure previste per le eventuali quarantene legate a questi due casi.



"Tutto quello che dove essere fatto è stato fatto e quindi rassicuro la popolazione. Per il resto invito tutti a tenere duro, a mantenere la calma, a fare tutti la nostra parte per il rispetto delle regole ed esprimo la mia vicinanza a tutti i nostri cittadini colpiti dal coronavirus."