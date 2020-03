Barga



Coronavirus, annullati eventi pubblici anche a Barga

giovedì, 5 marzo 2020, 14:57

In concomitanza con la chiusura delle scuole voluta dal governo, il comune di Barga ha disposto l'annullamento di tutti gli eventi pubblici da domani fino al 15 marzo: in data da destinarsi saranno rinviati incontri come quello sull'inchiesta pubblica sul pirogassificatore, che si sarebbe dovuto tenere domani al Teatro dei Differenti, lo spettacolo di sabato 7 della stagione di prosa con Marco Paolini e, infine, saranno annullate tutte le conferenze e i progetti in occasione della festa della donna, domenica 8 marzo, assieme al Mercatino di Barga (in concomitanza con molti degli eventi); è stata disposta anche la chiusura per dieci giorni della biblioteca di Villa Gherardi: queste sono le decisioni finali della giunta comunale (riunitasi ieri sera con i responsabili d'area dei vari servizi) a seguito delle misure prese dal governo per contrastare dal diffusione del CoronaVirus sul territorio.

Ancora incerte le misure da prendere riguardo agli eventi sportivi e alle attività nelle palestre, ma oggi dovrebbero essere prese decisioni specifiche in merito.

Riguardo agli uffici pubblici, il consiglio è quello di recarvisi solo per motivi indispensabili: il comune provvederà comunque a rendere noti i numeri telefonici per contattare uffici ed aiutare il più possibile i cittadini.

Oggi sarà inviato anche dalle associazioni del territorio il decreto del governo in modo tale da poter conoscere ed adottare tutte le misure necessarie, e allo stesso modo un’informativa sui comportamenti da tenere sarà spedita a tutti gli esercizi commerciali: in giornata saranno comunque divulgate informazioni più precise.



V. P.