Barga



Coronavirus, Campani: "Cerchiamo di stare a casa"

giovedì, 12 marzo 2020, 13:56

Dopo il decreto firmato ieri sera dal presidente Conte, il primo cittadino del comune di Barga, Caterina Campani, aggiorna sulle nuove restrizioni e si rivolge ai cittadini affinché rispettino le disposizioni.

"Siamo in un momento di difficoltà - ha dichiarato il sindaco - e dobbiamo collaborare tutti assieme per rispettare le regole. Già da ieri i vigili stanno facendo controlli sul territorio, con posti di blocco. Non vogliamo spaventare nessuno, ma è fondamentale che tutti rispettino le regole. Per quanto riguarda le passeggiate, si possono fare, ma cerchiamo di limitarle. Il messaggio è: cerchiamo di stare in casa. Uscire solo per motivi di stretta necessità (lavoro, salute, spesa)".



"Saranno due-tre settimane dure - ha concluso Campani -. Il decreto è previsto fino al 25 marzo, ma sono previste ulteriori disposizioni. L'amministrazione è a disposizione della cittadinanza. Sul sito del comune ci sono tutti i numeri di telefono da contattare per i servizi e gli uffici".



Il video completo:

Video Coronavirus, Campani: "Cerchiamo di stare a casa"