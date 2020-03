Barga



Coronavirus, Campani: "Faccio appello al senso di responsabilità di ognuno di noi"

domenica, 8 marzo 2020, 18:02

Dopo il decreto uscito stamattina, anche il comune di Barga aggiorna sulle nuove misure restrittive. Lo fa attraverso un video pubblicato sui social network dal primo cittadino Caterina Campani.



"Stiamo monitorando la situazione di ora in ora - ha affermato il sindaco - in accordo e in collaborazione con l'azienda sanitaria. In questo momento il settore del commercio è quello più colpito. Sul sito del comune si possono trovare tutti i numeri informativi. Adesso dobbiamo fare un appello al senso di responsabilità di ognuno di noi. E' vero che, ad ora, in Valle del Serchio non ci sono casi, ma dobbiamo cercare comunque di attenerci a queste disposizioni. Il buon comportamento di tutti ci può aiutare a contenere il virus. Vogliamo ringraziare, in particolare, gli operatori sanitari per il lavoro che stanno svolgendo".



Di seguito il video completo:

Video Coronavirus, Campani: "Faccio appello al senso di responsabilità di ognuno di noi"