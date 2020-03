Barga



Coronavirus, la giunta proroga versamenti Tosap, Icp e Tari 2020

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:24

La giunta del comune di Barga si è riunita stamattina, per la prima volta in collegamento web, per l’approvazione di alcune delibere e per approfondimenti sulla situazione che la comunità sta vivendo a causa dell’emergenza Covid-19.

"Come anticipato alcuni giorni fa - comunicano il sindaco Campani ed il vice sindaco Salotti - è stata ufficialmente approvata la delibera che prevede lo slittamento dei termini di versamento dei canoni T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) e I.C.P. (Imposta Canone Pubblicità) per l’anno 2020, dalla scadenza originaria del 30 aprile al 30 giugno 2020".

"Durante i lavori della giunta - spiegano - è stata confermata la sospensione delle attività di recupero dei tributi comunali relativi agli anni precedenti, oltra alla possibilità, per i soggetti che stanno usufruendo della rateizzazione tributaria dei pagamenti IMU e TARI, di sospendere le rate per il periodo di criticità inviando una mail all’ufficio tributi dell’ Ente (tributi@comunedibarga.it)"

"Infine - concludono Campani e Salotti - confermiamo la volontà dell’amministrazione comunale a sostenere il più possibile famiglie, commercianti ed imprese in questo momento di difficoltà economica, e proprio per questo siamo decisi a voler posticipare le rate della TARI 2020 alla fine del periodo estivo (prima rata 16 settembre 2020), non solo per le attività commerciali ed industriali presenti sul territorio comunale ma per tutti, comprese le utenze domestiche".