Barga



Coronavirus, le proposte di Progetto Comune

martedì, 10 marzo 2020, 17:43

Il gruppo consiliare di Progetto Comune invita la cittadinza a seguire con cura tutte le raccomandazioni espresse nell'ultimo decreto ministeriale e ribadite dal sindaco di Barga, tra le quali si riportano le principali: lavarsi le mani frequentemente; coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto o con l'incavo del gomito se si starnutisce o tossisce; evitare il contatto ravvicinato con le persone, mantenendo la distanza di un metro; evitare gli spostamenti tranne che per comprovate ragioni di lavoro, motivi di salute o casi di necessità; contattare il medico in caso di sintomi influenzali senza recarsi al Pronto Soccorso; rispettare il divieto di assembramento all'aperto e nei locali.



"In questo momento così delicato - spiega il gruppo -, in cui dobbiamo essere tutti uniti, proponiamo che venga presa in esame dalle autorità competenti la possibilità di riattivare il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Barga con l'assegnazione di attrezzature per la rianimazione".



"Inoltre - concludono i consiglieri di minoranza - chiediamo di valutare la possibilità di istituire gruppi di persone volontarie e debitamente formate che, con le dovute cautele, possano fare da corriere per consegne a domicilio di generi alimentari e farmaceutiche per le fasce più deboli della popolazione".