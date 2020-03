Barga



Coronavirus, nessun nuovo caso a Barga

lunedì, 23 marzo 2020, 19:12

Un’altra buona giornata sul fronte coronavirus per il comune di Barga. Non si registrano infatti nuovi casi di positività. A renderlo noto anche questa sera è il sindaco Caterina Campani che interviene anche sulla questione delle nuove norme imposte dal DPCM del 22 marzo.

In particolare il primo cittadino si riferisce a quanto scritto alla lettera b del comma 1 dell’articolo 1: "Viene fatto divieto alle persone fisiche di spostarsi, sia con mezzi propri che con mezzi pubblici, dal comune in cui si trovano al momento dell’emanazione del decreto. Le uniche eccezioni sono le comprovate esigenze lavorative o lo stato di assoluta urgenza per motivi di salute".

"Il provvedimento - conclud eil sindaco - ha ricadute anche per chi era solito recarsi al supermercato più vicino, anche se situato in un altro territorio comunale. Per il momento il Governo non ha ancora fornito chiarimenti in merito a tale questione, se questo sia o meno possibile. Fino a che non ci sarà un chiarimento ufficiale in proposito, il consiglio è dunque di attenersi alle linee guida attuali della prefettura, ovvero che da oggi non sarà possibile lo spostamento per fare la spesa fuori dal proprio comune. Ulteriori disposizioni diverse su questa questione saranno prontamente comunicate".