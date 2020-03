Barga



Coronavirus, nuovo caso positivo a Barga

mercoledì, 18 marzo 2020, 12:05

C'è un nuovo caso positivo nel comune di Barga. Questa volta riguarda Barga capoluogo. La notizia viene resa nota dalla sindaca di Barga Caterina Campani che per il momento si limita a questa comunicazione, tranquillizzando però la popolazione.



"L'azienda sanitaria - spiega -, già da stamattina, anche con il pool impegnato sul campo, sta predisponendo tutto il protocollo al fine di ricostruire tutti i contatti diretti e predisporre le eventuali quarantene. La situazione comunque è sotto controllo e l'invito è a tutti per mantenere la calma e non farsi prendere da inutili preoccupazioni. Chi eventualmente dovrà essere avvertito lo sarà tramite i canali previsti dai protocolli".



"Era immaginabile – dice la sindaca – che prima o poi anche a Barga si sarebbe verificato un caso, ma visto i numeri che registriamo nel comune riguardo al contagio, possiamo dire che al momento la situazione è da considerarsi sotto controllo. Ora più che mai resta però importantissimo il nostro compito, il nostro ruolo; lo stare a casa ed il rispettare tutte le norme e le regole che sono previste. Più lo faremo e più contribuiremo a portare avanti con successo la battaglia che stiamo conducendo".



"Continuiamo ad essere responsabili ed a rispettare le norme - conclude -. Ribadisco che, per chi fa il furbetto e viene trovato fuori casa senza giustificazioni plausibili, non si potranno evitare le denunce. State a casa dunque e soprattutto state tranquilli. Le autorità stanno lavorando nell'interesse e per la sicurezza di tutti voi. Insieme ce la faremo"