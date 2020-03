Barga



Coronavirus, Progetto Comune: "Solo rimanendo uniti possiamo vincere la paura"

martedì, 24 marzo 2020, 13:49

Il gruppo di opposizione del comune di Barga "Progetto Comune", guidato dal capogruppo Francesco Feniello, si rivolge ai cittadini in questo momento di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus.



"E' in un momento difficile come questo - esordisce il gruppo - che si misura la forza di una comunità. È solo rimanendo uniti e solidali tra di noi che possiamo contrastare e vincere tutte le paure e le preoccupazioni che quotidianamente ci affliggono".



"La comunità barghigiana - spiega - ha dimostrato sin da subito di essere forte, solidale e unita in questa dura battaglia e di questo ne siamo grati ai cittadini. Vogliamo esprimere la nostra più profonda riconoscenza ai lavoratori e alle lavoratrici del sistema sanitario, a tutti coloro che sono impiegati nelle attività produttive essenziali e della distribuzione, a tutti coloro che dedicano il proprio tempo e la propria vita agli altri, in particolar modo i volontari delle varie organizzazioni di volontariato presenti sul territorio".



"Confidiamo - prosegue il gruppo - nel primario riconoscimento della sicurezza e della salute di tutti lavoratori anche di quelli ancora impegnati in attività industriali e commerciali non essenziali: ci auguriamo che gli organi preposti approvino quanto prima dei provvedimenti che concilino la necessità di contenere il contagio, la prosecuzione delle attività cruciali e la salvaguardia della salute dei lavoratori. Tutte le disposizioni approvate dalle istituzioni nazionali e locali vengono rispettate dai cittadini del nostro comune e continueranno ad esserlo".



"I timidi segnali positivi che lentamente stanno emergendo sul contenimento del contagio - affermano i consiglieri - ci incoraggiano a mantenere le misure in atto. Anche in una situazione così complicata, dove il pensiero per la salute dei familiari e la preoccupazione per il lavoro consumano tutte le energie fisiche e mentali, noi consiglieri di Progetto Comune non abbiamo perso, mai, la voglia di continuare ad occuparci dei nostri concittadini e del nostro territorio".



"Ringraziamo quindi i cittadini - conclude la minoranza - per come stanno dimostrando di essere una comunità unita, forte e solidale e gli promettiamo che, quando tutto questo sarà terminato e potremo finalmente tornare sui banchi del consiglio comunale, ci impegneremo ancora di più nello svolgimento del compito che tanti di loro ci hanno affidato".