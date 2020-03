Barga



Due nuovi casi positivi nel comune di Barga

sabato, 21 marzo 2020, 13:06

Purtroppo questo giorno di primavera porta con sé la notizia di altri due casi positivi nel comune di Barga. A renderla nota, come sempre ha fatto in questi giorni, il sindaco Caterina Campani, costantemente sul campo per combattere l’emergenza coronavirus.

I due casi riguardano due persone, una residente a Barga capoluogo ed una in una frazione vicina.

“Si tratta però di persone che erano già in quarantena - fa sapere il sindaco – o perché legate ai casi barghigiani precedenti o perché comunque entrate in contatto con un positivo - e questo è fondamentale nell’ambito della lotta che si sta facendo sul territorio per combattere il contagio”.

“Anche per questi due casi - fa sapere ancora il sindaco – è costante il contatto con l’azienda sanitaria che ha già messo in atto tutte le procedure delle eventuali quarantene.

“I casi – dice ancora - continuano a mantenersi contenuti sul territorio e soprattutto sono casi che derivano dai ceppi esistenti; una buona notizia che confermerebbe che il virus sembrerebbe circoscritto a queste situazioni”

Caterina Campani informa anche sulle condizioni di salute dei pazienti colpiti dal virus: “Sono in contatto costante con tutti i pazienti e con le loro famiglie. Ogni giorni ci sentiamo. Posso solo dire che fortunatamente, in linea di massima, le condizioni dei pazienti sono abbastanza buone”.