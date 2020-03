Barga : fornaci di barga



Kme assicura i dipendenti contro il Coronavirus

lunedì, 16 marzo 2020, 12:48

Il Gruppo KME ha stipulato un’assicurazione per tutti i propri dipendenti in Italia finalizzata a coprire i rischi da Coronavirus.

"La copertura assicurativa che interessa circa 1.100 dipendenti - spiega l'azienda -, consiste in un'indennità in caso di ricovero causato da infezione, un'indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post ricovero per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare".