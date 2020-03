Barga



La Commissione Pari Opportunità sensibilizza sui disturbi alimentari

domenica, 15 marzo 2020, 14:15

di viola pieroni

Oggi (domenica 15 marzo) è la Giornata Nazionale contro i disturbi dell'Alimentazione, conosciuta anche come "La Giornata del Fiocchetto Lilla", sancita ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio il 19 giugno 2018.

Vista la complessità del problema che coinvolge soprattutto gli adolescenti e le donne, ma che può potenzialmente riguardare qualunque persona, la priorità è quella di un intervento precoce di trattamento: proprio per questo la Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga aveva imposto come obiettivo per il 2020 quello di sensibilizzare la popolazione su questo genere di patologie, troppo spesso sottostimate, organizzando il convegno "Disturbi del comportamento alimentare - Conoscere per comprendere" che si doveva tenere sabato 14 marzo in collaborazione con l'istituto ISI Barga, i Lions Club Garfagnana, Lucca "Le Mura" e l'Accademia della Cucina (delegazione Garfagnana) con il patrocinio delle Commissioni Pari Opportunità Provinciale e Regionale. Il convegno è così entrato ufficialmente, a livello nazionale, nella rete di iniziative "Coloriamoci di lilla".

Per ovvi motivi il convegno è stato rimandato, ma possiamo dire che avrebbe previsto gli interventi delle Dottoresse Valeria Rossi (Psicologa Psicoterapeuta), Veronica Santini (Medico Chirurgo) e Erica Baroncelli (Dietista MSc) componente della Commissione e promotrice dell'evento. La Baroncelli evidenzia che "I disturbi del comportamento alimentare interessano circa 70 milioni di persone nel mondo, creando gravi danni alla salute in termini fisici, psicologici e sociali. I disturbi alimentari colpiscono principalmente adolescenti e giovani adulte dei Paesi Occidentali (5%) nel corso della loro vita, anche se negli ultimi anni i casi ad insorgenza precoce (bambini) e tardiva (adulti) sono in aumento. Nonostante i disturbi alimentari riguardino soprattutto le persone di sesso femminile, sembrano in aumento i casi di sesso maschile. Oggi da questi disturbi si può guarire. Come per tutte le patologie l’intervento precoce e tempestivo è decisivo, così come è importante che i trattamenti siano specializzati e integrati."

La Commissione intende organizzare comunque un evento dedicato a questo argomento in data da definire dove sarà presentata anche una importante pubblicazione informativa, resa possibile grazie ai contributi di Lions Club Garfagnana e Lucca "Le Mura", Accademia della Cucina (delegazione Garfagnana) e Farmacia Simonini di Barga.

Oggi sarà comunque possibile visualizzare sulla pagina Facebook della Commissione il video informativo preparato e presentato dalla Dr.ssa Baroncelli.

Per info:

cpo.barga@gmail.com