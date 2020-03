Lavotori Kme donano 20 mila euro agli ospedali

Altri articoli in Barga

martedì, 24 marzo 2020, 13:49

Il gruppo di opposizione del comune di Barga "Progetto Comune", guidato dal capogruppo Francesco Feniello, si rivolge ai cittadini in questo momento di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus

lunedì, 23 marzo 2020, 19:12

Un’altra buona giornata sul fronte coronavirus per il comune di Barga. Non si registrano infatti nuovi casi di positività. A renderlo noto anche questa sera è il sindaco Caterina Campani che interviene anche sulla questione delle nuove norme imposte dal DPCM del 22 marzo

lunedì, 23 marzo 2020, 12:25

Il comune di Barga rende noto, per bocca del sindaco Campani e del vice sindaco Salotti, che è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti, a tempo pieno e indeterminato, di “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL Funzioni Locali, di...

sabato, 21 marzo 2020, 17:19

L'ex primo cittadino di Barga, Umberto Sereni, ricorda il dottor Marco Lera, medico di base e chirurgo scomparso ieri dopo aver contratto il Coronavirus, il quale aveva uno studio dentistico a Ponte all'Ania negli anni in cui Sereni era sindaco

sabato, 21 marzo 2020, 13:06

Purtroppo questo giorno di primavera porta con sé la notizia di altri due casi positivi nel comune di Barga. A renderla nota, come sempre ha fatto in questi giorni, il sindaco Caterina Campani, costantemente sul campo per combattere l’emergenza coronavirus

venerdì, 20 marzo 2020, 20:20

Nessun nuovo caso di Covid-19 a Barga, che rimane quindi stabile con quattro infetti, due ricoverati all'ospedale San Luca di Lucca e due in quarantena presso le loro abitazioni, come ha comunicato il sindaco di Barga Caterina Campani con un video sul suo profilo Facebook personale