Maltempo, case parzialmente isolate per uno smottamento

martedì, 3 marzo 2020, 09:17

di tommaso boggi

Disagi per alcuni cittadini di Barga che stamattina hanno trovato il collegamento tra le loro abitazioni con l’arteria principale, la SP7, chiamata comunemente “strada di Loppia”, bloccato.

Le case, che si trovano a pochi metri dal cartello che indica ufficialmente l’ingresso alla cittadina, seppur per pochi metri coperti di detriti si trovano quindi parzialmente isolate da stanotte per lo smottamento che non consente loro di immettersi in strada con i veicoli, senza però risultare problematico nel caso di spostamenti a piedi.

Lo smottamento si trova quasi completamente in area privata e quindi, ad esclusione di un intervento da parte della provincia per la rimozione di alcuni detriti di loro competenza perché giunti fino alla SP7 e della riapertura del collegamento tra la strada e l’arteria provinciale, l’intera operazione di bonifica sarà gestita in ambito privato.

Si tratta solo di uno degli smottamenti registrati in queste ore nel comune di Barga, fortunatamente però tutti di bassa o irrisoria gravità vista la relativa intensità della pioggia caduta, che ha risparmiato un territorio che ormai da troppi mesi è piagato dalle frane.

