Barga



Nuove modalità di raccolta differenziata: primi incontri

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:17

Come annunciato nei mesi passati, il comune di Barga si appresta a passare al sistema di raccolta differenziata spinto, che porterà alla suddivisione del multilaterale pesante, tra leggero e vetro.

"Purtroppo - spiega l‘assessore all’ambiente Francesca Romagnoli - siamo in ritardo rispetto alle tempistiche che ci eravamo proposti; il nuovo metodo di calcolo del Piano Economico Finanziario impos6da ARERA, e le nuove direttive riguardo all’entrata in vigore del gestore unico, ci hanno visto impegnati nel recepimento di nuove direttive e fatto rallentare l’organizzazione. Siamo pronti per partire. Finalmente il 1° maggio, purtroppo ripeto con un mese di ritardo, partiremo con il nuovo sistema di raccolta. I primi due incontri saranno il 31 marzo e il 2 aprile, rispettivamente a Fornaci e Barga. Gli orari ed i luoghi saranno comunicati a breve, così come gli incontri nelle frazioni. Nel corso degli incontri saranno consegnati i sacchetti necessari per la raccolta del multilaterale. Nel corso del mese di marzo saranno inviate alle utenze domestiche e non domestiche le lettere informative con la descr6drl nuovo servizio".

"Gli incontri - conclude l’assessore, a nome di tutto il gruppo di maggioranza - saranno anche un importante momento di confronto fra i cittadini e l’amministrazione comunale, per affrontare e discutere di problematiche e ascoltare suggerimenti".