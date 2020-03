Nuovo caso collegato alla Rsa di Gallicano: positiva una donna di Filecchio

Altri articoli in Barga

martedì, 31 marzo 2020, 15:06

Un'azienda lucchese è la capofila per la distribuzione di mascherine in quasi tutta la Toscana e non solo

lunedì, 30 marzo 2020, 17:18

Si chiama “Vicini col cuore – filo diretto per eliminare le distanze”, ed è il primo vero reale esperimento sociale di didattica a distanza adottato in un asilo nido

lunedì, 30 marzo 2020, 15:08

Continuano i contagi da Covid-19 nel comune di Barga, con due nuovi casi di cui uno nella frazione di Fornaci e uno all'interno della Rsa di Gallicano (operatrice sanitaria). Il numero di contagiati totale del comune sale quindi a 11 persone

venerdì, 27 marzo 2020, 13:24

Dopo una lunga tregua durata più di una settimana, due nuovi casi di contagio nel comune di Barga. Si tratta di un uomo di 46 anni abitante nelle zone collinari del comune e di una donna di 83 anni che sta a Fornaci

mercoledì, 25 marzo 2020, 19:40

“Quando il decreto ha reso obbligatori i protocolli Covid-19, noi li avevamo attivati da tempo. La produzione è inalterata, i lavoratori sono in sicurezza” spiega il presidente Sergio Casella

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:24

La giunta del comune di Barga si è riunita stamattina, per la prima volta in collegamento web, per l’approvazione di alcune delibere e per approfondimenti sulla situazione che la comunità sta vivendo a causa dell’emergenza Covid-19