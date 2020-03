PCMC sospende la produzione e ricorre alla cassa integrazione

Altri articoli in Barga

martedì, 24 marzo 2020, 15:40

Nella nostra provincia, tante sono le aziende che continuano a lavorare, essendo cruciali nella filiera produttiva della nazione. Non si ferma nemmeno la Cooperativa Aurora, importante azienda di facchinaggio e altri servizi per le industrie, come pulizie, sanificazione e lavaggio

martedì, 24 marzo 2020, 13:49

Il gruppo di opposizione del comune di Barga "Progetto Comune", guidato dal capogruppo Francesco Feniello, si rivolge ai cittadini in questo momento di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus

martedì, 24 marzo 2020, 12:44

I lavoratori della KME e E.M.Moulds di Fornaci di Barga, a seguito dell'emergenza Codiv-19, attraverso il codice Iban indicato della Asl Toscana nord, hanno effettuato una triplice donazione per un totale di 20 mila euro

lunedì, 23 marzo 2020, 19:12

Un’altra buona giornata sul fronte coronavirus per il comune di Barga. Non si registrano infatti nuovi casi di positività. A renderlo noto anche questa sera è il sindaco Caterina Campani che interviene anche sulla questione delle nuove norme imposte dal DPCM del 22 marzo

lunedì, 23 marzo 2020, 12:25

Il comune di Barga rende noto, per bocca del sindaco Campani e del vice sindaco Salotti, che è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti, a tempo pieno e indeterminato, di “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL Funzioni Locali, di...

sabato, 21 marzo 2020, 17:19

L'ex primo cittadino di Barga, Umberto Sereni, ricorda il dottor Marco Lera, medico di base e chirurgo scomparso ieri dopo aver contratto il Coronavirus, il quale aveva uno studio dentistico a Ponte all'Ania negli anni in cui Sereni era sindaco