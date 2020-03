Primo caso a Barga, Campani: "Cerchiamo di rimanere tranquilli"

Altri articoli in Barga

domenica, 15 marzo 2020, 14:15

Oggi è la Giornata Nazionale contro i disturbi dell'Alimentazione, conosciuta anche come "La Giornata del Fiocchetto Lilla", sancita ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio il 19 giugno 2018

venerdì, 13 marzo 2020, 17:44

L’assessore all’ambiente del comune di Barga Francesca Romagnoli comunica alla popolazione, in una breve nota, l’inizio delle operazioni di disinfezione stradale a cura di Sistema Ambiente, che avverrà ogni martedì, giovedì e sabato tramite un’autobotte

venerdì, 13 marzo 2020, 11:44

Il sindaco di Barga, Caterina Campani, e l’assessore al bilancio, Vittorio Salotti, intervengono in merito allo stanziamento dei 25 miliardi, da parte del governo, per far fronte a questo momento di crisi legato all'emergenza Coronavirus

giovedì, 12 marzo 2020, 15:31

“Donare il sangue è sicuro e non ha alcuna controindicazione. Venite a donare perché il bisogno di sangue nei nostri ospedali non conosce pause”. Questo l’appello rivolto da tutti i responsabili dei centri trasfusionali aziendali

giovedì, 12 marzo 2020, 13:56

Dopo il decreto firmato ieri sera dal presidente Conte, il primo cittadino del comune di Barga, Caterina Campani, aggiorna sulle nuove restrizioni e si rivolge ai cittadini affinché rispettino le disposizioni. Video

martedì, 10 marzo 2020, 17:43

Il gruppo consiliare di Progetto Comune invita la cittadinza a seguire con cura tutte le raccomandazioni espresse nell'ultimo decreto ministeriale e ribadite dal sindaco di Barga