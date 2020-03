Barga



Punto nascita di Barga: ecco tutte le prestazioni garantite

venerdì, 20 marzo 2020, 18:45

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda alla cittadinanza che al punto nascita di Barga e della Valle del Serchio, dove anche oggi (20 marzo) è venuto alla luce un bambino, tutte le prestazioni per le neo mamme sono garantite, sia riguardo all'assistenza al travaglio-parto che riguardo alle prestazioni ambulatoriali, come la diagnosi prenatale, i Bi Test, le visite e le ecografie in gravidanza. Naturalmente, in seguito all'emergenza Coronavirus è stata messa in atto una rimodulazione delle attività che consente comunque di garantire tutte le urgenze sia in gravidanza che al di fuori della gravidanza. Alle pazienti non in gravidanza sono garantite le visite, le ecografie o altri esami ginecologici ritenute urgenti dal medico di famiglia o dallo specialista, che possono rivolgersi direttamente al dottor Vincenzo Viglione o al medico di guardia.



Resta in vigore l'accesso diretto, 24 ore su 24, per chi avesse urgenze improrogabili, previa valutazione per individuare casi sospetti. L'attività chirurgica è garantita per tutte le urgenze sia in gravidanza, come i tagli cesarei, sia al di fuori della gravidanza. In base alla normativa vigente, viene garantito l'accesso in ospedale e nelle sale di attesa in modo da ridurre al minimo il rischio di esposizione.



L'ospedale di Barga è stato identificato come ospedale “no-Covid”, pertanto, è stata istituita una zona filtro che consente di identificare i casi sospetti da indirizzare ad ospedali per pazienti Covid positivi o eventualmente da trattare con percorsi idonei e isolati.