Barga



Salotti: "Modalità pagamento spese scolastiche"

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:25

E’ il vice sindaco Vittorio Salotti ad informare le famiglie sulla questione relativa alla deducibilità delle spese scolastiche sostenute.

“Le spese sostenute dai cittadini per la refezione scolastica e il nido - spiega il vice sindaco Salotti - devono essere effettuate utilizzando per il pagamento carte di credito o di debito. Un pagamento tracciato che permette alle famiglie, se interessate, di portare gli importi in detrazione. Rimane comunque possibile anche il pagamento in contanti, ma per coloro che non sono interessati alla detrazione delle spese scolastiche.”.

A questo proposito è stata riattivata la modalità di pagamento in contanti presso i rivenditori convenzionati con l’Amministrazione Comunale: ARTIGIANCART “Da Erina” a Barga in Largo Biondi e la CARTOLERIA SIMANI in Via della Repubblica a Fornaci di Barga.

“Per quanto riguarda gli uffici comunali – prosegue Salotti - da lunedì 9 marzo sarà possibile pagare con tutte le carte di credito e di debito (circuito postamat , bancomat , mastercard , ecc.) sia all’Ufficio Scuola (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00), che all’Ufficio distaccato di Fornaci aperto nei giorni di martedì, mercoledì ,venerdì e sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Vorrei anche sottolineare che al momento rimane sospeso l’invio di messaggi di sollecito pagamento”.

Gli interessati alla detrazione che hanno effettuato pagamenti in contanti fino al 15/01/2020 possono chiederne il rimborso utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio Scuola e l’Ufficio Distaccato di Fornaci di Barga e sul sito web istituzionale del Comune . Il modello dovrà essere riconsegnato entro la fine del mese di marzo 2020 con le seguenti modalità: a mano all’Ufficio Scuola o all’Ufficio Distaccato di Fornaci di Barga , via e-mail all’indirizzo scuola@comunedibarga.it o m.biagioni@comunedibarga.it oppure via PEC all’indirizzo comune.barga@postacert.toscana.it. Il pagamento dovrà essere rieffettuato con le modalità sopra indicate. L’Ufficio Scuola rimarrà comunque a disposizione per ogni chiarimento in merito, inoltre tutte le comunicazioni sono reperibili anche sul sito istituzionale del Comune di Barga.