Barga



Simonini (Cambiamo): “Dov'è finito il guard-rail sulla comunale Mologno/Barga?”

lunedì, 2 marzo 2020, 13:26

Simone Simonini del Comitato Proviniale "Cambiamo!” interviene sul guardrail della strada comunale Mologno – Barga. “Una domanda che si sono posti molti cittadini. Come mai a distanza di mesi non si è ancora provveduto al ripristino del guardrail e alla conseguente messa in sicurezza della via comunale che collega Barga alla frazione di Mologno?”.

“Alcuni mesi fa - ricorda Simonini, oggi coordinatore provinciale di "Cambiamo!" e già candidato sindaco a Barga - un mezzo pesante divelse agganciando con il rimorchio un guardrail situato su uno dei tornanti più pericolosi e stretti della strada. Dopo tutti gli accertamenti del caso, e una "dichiarata" richiesta danni, ad oggi niente si è più saputo e nel concreto fatto, almeno stando a ciò che risulta a livello pratico e visivo. Paradossale, aspettando la messa in sicurezza definitiva, che quella provvisoria (transenne, tavolame, picchetti di ferro e segnali luminescenti), risultino più pericolosi del niente”.

“Insomma una situazione di piccola entità, che però fa trasparire il mancato occhio sul territorio per il territorio da parte degli amministratori. Insomma, possibile che dal 29 agosto, (sei mesi) l'amministrazione non abbia risolto una problematica di così piccola entità? E come è possibile che la messa in sicurezza provvisoria sia paradossalmente più pericolosa? Può capitare un disagio, peggio però sarebbe dimenticarsi, qualora così fosse, di un tratto di strada Comunale e della sua messa in sicurezza per così tanti mesi” - ha concluso Simonini Simone.