Barga



Una magia al giorno toglie… la paura di torno: l’iniziativa di Zazza the Magician

giovedì, 19 marzo 2020, 15:33

di simone pierotti

Lo abbiamo scritto ieri, anche nella nostra zona le persone si sono adattate a questo periodo di isolamento obbligato e, grazie al web, si tengono compagnia e mantengono i contatti. C’è poi chi mette, gratuitamente e volontariamente, la propria arte al servizio della collettività: dopo il caso del cantante di Castelnuovo, oggi vi segnaliamo una bella e simpatica iniziativa da parte di Nicola Lazzarini di Barga, in arte “Zazza the Magician”, professione prestigiatore.

Classe 1993, Nicola da anni svolge questa attività, classificandosi 2° al programma televisivo Magic Talent Show nel 2017.

Ci spiega lui stesso la sua idea: “Faccio spettacoli di magia per grandi ma anche per bambini. Dato che questo è un periodo dove lo spettacolo è fermo, io e la mia collaboratrice vogliamo portare un pò di magia e di spensieratezza nelle case degli italiani. Ho così avviato una rubrica sulla mia pagina facebook”.

Si chiama #unamagialgiorno e l’inizio è stato travolgente: dieci video pubblicati e più di 22mila visualizzazioni.

“Naturalmente facciamo tutto gratuitamente. Lo facciamo per passare tempo noi in primis e per far trascorrere un minuto spensierato a grandi e piccini. I video sono giornalieri e stiamo valutando di fare uno show in diretta nei prossimi giorni”.