Barga



Un’azienda di Fornaci di Barga capofila nella distribuzione di mascherine

martedì, 31 marzo 2020, 15:06

Un'azienda lucchese è la capofila per la distribuzione di mascherine in quasi tutta la Toscana e non solo. La Suffredini Communications Srl di Fornaci di Barga si è adoperata da subito tramite i suoi fornitori storici per rispondere in modo concreto all’emergenza sanitaria, che trova proprio nella mancanza di mascherine uno dei principali fattori di criticità al contrasto della diffusione del virus Covid-19, sia in ambito ospedaliero e sanitario, sia in tutti i servizi essenziali di pubblica utilità.

Settori dove operano imprese che, in base alla vigente normativa, sono chiamate a continuare a erogare i propri servizi, quali le industrie cartarie, delle pulizie e la sanificazione, l’autotrasporto e la logistica, le cooperative sociali e quelle che operano nel settore agroalimentare e che, grazie alla disponibilità di mascherine, possono continuare a svolgere le loro attività, altrimenti compromesse.

Inoltre la Suffredini Communications S.r.l. ha deciso di donare una quantità cospicua di mascherine a Medici, Misericordie, Forze dell'Ordine ed Enti pubblici.

Le imprese interessate all’acquisto delle mascherine possono prenotare contattando la Suffredini Communications S.r.l., inviando una email a info@suffredinicommunications.it, oppure andando sul sito www.suffredinicommunications.it e riempire il modulo di richiesta preimpostato.