Barga



Campani: "Altri due nuovi casi a Barga"

mercoledì, 8 aprile 2020, 19:05

Anche oggi Barga continua il suo trend con due nuovi casi positivi ufficiali in un giorno che portano il numero totale di positivi nel comune di Barga a 26. Si tratta in un caso di un paziente residente a Barga e ricoverato nella RSA Paoli Puccetti di Gallicano ed in un altro caso di un cittadino di Barga di 48 anni che si trova ricoverato adesso a Lucca.

“Nell’annunciare questi due nuovi casi – dice il sindaco di Barga Caterina Campani - mi preme rivolgere la mia vicinanza anche alle famiglie dei cittadini che oggi sono stati colpiti dal coronavirus verso ai quali va tutta la vicinanza dell’amministrazione comunale. Naturalmente, le procedure sanitarie ed i protocolli per stabilire i contatti diretti e le quarantene sono stati tutti attivati anche in questo casi”.

Barga, con i suoi 26 casi di cui due decessi, risulta il secondo comune più colpito in Valle del Serchio, dopo Castelnuovo di Garfagnana.