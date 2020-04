Campani conferma: "Due nuovi casi, uno a Filecchio e uno a Castelvecchio"

Altri articoli in Barga

giovedì, 2 aprile 2020, 17:11

La guerra in atto in tutta Italia contro il Coronavirus amplifica le preoccupazioni e le ansie di quanti hanno un familiare ospite in una casa di riposo. Nessuno degli attuali 31 ospiti nella RSA “Belvedere” di Barga, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”, è finora risultato positivo al Covid-19

giovedì, 2 aprile 2020, 09:00

Visto il prolungarsi della quarentena e la disponibilità del docente di informatica Renato Luti, Unitre Barga offre a tutti i suoi iscritti la possibilità di unirsi al corso di informatica base a distanza che ha già riscosso un ottimo successo in questo periodo

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:51

Per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus e di tutte le misure che ne sono conseguirete, si è attivata sul territorio comunale anche una rete solidale di aiuti che coinvolge insieme all’amministrazione comunale anche tante aziende ed associazioni del territorio

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:37

Sono state definite dall’amministrazione comunale tutte le procedure per dare un aiuto concreto per il sostentamento alimentare alle famiglie più bisognose ed in generale a quelle che si sono trovate in difficoltà dopo l’applicazione delle misure di con tenimento al contagio del coronavirus, con la chiusura anche di tante attività

mercoledì, 1 aprile 2020, 15:03

Come sempre il sindaco del comune di Barga, Caterina Campani, aggiorna sulla situazione dei contagi da coronavirus nel territorio barghigiano. Purtroppo anche oggi si devono registrare tre nuovi casi, uno riguardante una donna di Mologno e due a Fornaci di Barga, all’interno di uno stesso nucleo familiare

martedì, 31 marzo 2020, 19:04

Il sindaco di Barga Caterina Campani annuncia un nuovo caso positivo oggi. Si tratta di una donna di Filecchio che si trova ricoverata presso l'ospedale San Luca di Lucca, ma le cui condizioni, dice il sindaco, sono discrete