Barga



Campani conferma i due casi: "Positivi un operaio e una Oss dell'ospedale di Barga"

lunedì, 6 aprile 2020, 19:15

Altri due nuovi casi nel comune di Barga. Entrambi riguardano due abitanti di Barga, una operatrice sanitaria di 49 anni ed un operaio di 45 anni. Della donna, una OSS che lavora presso l’ospedale di Barga, ha riportato la notizia la figlia su Facebook.

La notizia dei due contagi viene anche confermata dalla sindaca del comune di Barga Caterina Campani che assicura che sia l’uomo che la donna, sono in buone condizioni di salute e si trovano nella loro abitazione già da alcuni giorni, in quarantena.

Già attivati tutti i protocolli sanitari per la predisposizione delle eventuali quarantene e dei controlli per i contatti diretti.

Il perdurare di casi nell’ambito del territorio comunale, ribadisce la sindaca Campani, deve far tenere più che mai alta la guardia per il rispetto delle misure per combattere il contagio che soprattutto vogliono dire: restate a casa.