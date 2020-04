Barga



Campani conferma il nuovo caso: "Una donna 70enne di Mologno"

venerdì, 10 aprile 2020, 20:01

Nel comune di Barga i contagi da Coronavirus salgono a 29 con il caso che è stato ufficializzato oggi dall'Asl. E’ una donna settantenne di Mologno che ora si trova all’ospedale di Lucca dove è stata ricoverata ieri.



"Le sue condizioni sono discrete - dichiara il sindaco Caterina Campani -. Faccio gli auguri a lei ed alla sua famiglia".

"Il caso di Mologno - spiega poi il primo cittadino - non è legato a quanto sembra a nessun caso positivo di quelli registrati nel territorio barghigiano in queste settimane e per questo motivo i protocolli ed i controlli sui contatti diretti sono stati il più possibile serrati per cercare di ricostruire i contatti diretti e le quarantene".