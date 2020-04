Barga



Campani: "Oggi altri quattro casi a Barga"

giovedì, 9 aprile 2020, 19:16

Salgono a 28 in totale i casi di positivi al Coronavirus sul territorio del comune di Barga. Oggi, come già reso noto dal bollettino emesso dall’azienda sanitaria, i nuovi casi nel barghigiano sono quattro. Si tratta di una ragazza di Barga già positiva ed il cui tampone ha nuovamente dato esito positivo. Gli altri tre casi sono una donna di Barga di 45 anni e poi ci sono due ragazzi ventenni, maschio e femmina, di Castelvecchio Pascoli; casi questi ultimi due, legati alla RSA di Gallicano.

A dare conferma dei quattro casi positivi è come sempre il sindaco del comune di Barga, Caterina Campani che sottolinea però il buono stato di salute di tutti e quattro i cittadini, ora in quarantena obbligatoria presso le proprie abitazioni; a tutti il primo cittadino invia il proprio augurio per una veloce guarigione.

Tutti i protocollo di controllo dei contatti diretti per stabilire eventuali ulteriori quarantene, fa sapere ancora il sindaco, sono ovviamente già stato espletati.