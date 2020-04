Barga



Chiusi al pubblico tutti i cimiteri

lunedì, 6 aprile 2020, 17:28

Il sindaco del comune di Barga, Caterina Campani, rende noto di aver firmato oggi, con effetto immediato, l’ordinanza per la chiusura al pubblico dei cimiteri presenti su tutto il territorio comunale. I cimiteri resteranno aperti esclusivamente per i servizi svolti dalle agenzie di pompe funebri per le tumulazioni dei defunti. Al momento della tumulazione al cimitero si ricorda che è ammessa solo la benedizione da parte del sacerdote, in forma privata, con la presenza, oltre al personale addetto, di un numero limitato di familiari.

Si tratta di una nuova misura decisa per contenere il diffondersi del contagio del coronavirus ed in tal senso dovrà essere rispettata, pena l’incorrere in denunce e contravvenzioni.

Resta in generale l’invito del primo cittadino a restare a casa e ad uscire solo per i motivi di stretta necessità, come fare la spesa, acquistare medicine o motivi di lavoro o sanitari.

Il sindaco invita peraltro tutta la popolazione a razionalizzare al massimo le uscite; la spesa, ad esempuio, si può fare per più giorni in una volta, evitando così nuove uscite.