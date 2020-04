Barga



Chiuso sportello BPM, ArtCom Barga: "Grandi disagi per i commercianti"

martedì, 21 aprile 2020, 16:43

A complicare i disagi del momento, per tutti i commercianti che a Barga sono rimasti aperti, per non parlare anche di tutti gli altri utenti, ci si è messa anche la chiusura prolungata dello sportello della BPM, filiale di Barga, chiuso da poco dopo l'inizio dell'emergenza coronavirus, ormai più di 40 giorni fa.



Così secondo ArtCom Barga, l'associazione che mette insieme i commercianti di Barga, che chiede la risoluzione di una situazione che sta recando problemi agli operatori commerciali del paese e non solo.



"Come commercianti – scrivono per ArtCom Barga Amedeo Terzo Chiappa e Alessio Gonnella - vorremmo evidenziare questa problematica; la BPM filiale di Barga è chiusa da poco dopo l'inizio dell'emergenza coronavirus; una situazione che ha arrecato e sta arrecando grandi disagi ai commercianti barghigiani che sono rimasti aperti, per non parlare del resto dell'utenza della banca. La soluzione che ci è stata prospettata in alternativa, ovvero di recarsi, previo appuntamento alla filiale di Fornaci di Barga non è stata e non è a nostro avviso sufficiente. In questo delicato periodo è lecito avere paura e tutti abbiamo paura ma nonostante questo tutti ci siamo attrezzati, abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco, abbiamo riorganizzato lavoro e abitudini e siamo andati avanti. Così non ha fatto la banca per noi. I commercianti di Barga si sentono insomma abbandonati da questo istituto di credito".



"Ci dispiace per i lavoratori della filiale – conclude ArtCom Barga -, con i quali si è instaurato nel tempo un rapporto di fiducia e amicizia ma se il servizio non verrà ripristinato, anche ad orario ridotto, molti commercianti saranno costretti a rivolgersi verso altri istituti bancari".