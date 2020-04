Barga



Comincia la consegna porta a porta delle mascherine

giovedì, 30 aprile 2020, 10:17

Da oggi pomeriggio comincia sul territorio del comune di Barga la consegna delle mascherine inviate dalla Regione Toscana. La consegna della fornitura è avvenuta al comune di Barga in questi giorni e come annunciato il comune di Barga farà il servizio di porta a porta su tutto il territorio. Verranno consegnate per ogni cittadino quattro mascherine.

Il porta a porta comincia oggi pomeriggio, si partirà come l’altra volta dalle frazioni più lontane, dal zone montane e poi continuare nelle frazioni più grosse. Ultime zone che saranno servite Barga capoluogo e Fornaci.

A differenza dell’altra volta saranno solo le associazioni legate alla protezione civile a fare la distribuzione in base all’ordinanza regionale. L’amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari per l’aiuto ed il supporto.

Insieme alle mascherine ogni capo famiglia riceverà una lettera dove si informa che dalla prossima settimana tutti i cittadini che avranno bisogno di mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana, dovranno rivolgersi esclusivamente alle farmacie. Il servizio porta a porta cesserà e verrà svolto dal comune di Barga, periodicamente, solo per le frazioni del territorio più distanti dalle farmacie, come previsto dalle disposizioni regionali, ovvero Renaio, Pegnana, Tiglio e Sommocolonia.

La fornitura periodica delle mascherine messe a disposizione del comune di Barga servirà a coprire non solo le frazioni ma anche i dipendenti comunali ed i domiciliati che non possono usufruire del servizio presso le farmacie.

Per chiarimenti e informazioni si può contattare la segreteria del comune di Barga al numero di telefono 0583 724727.