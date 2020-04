Barga



Consegnate più di 19 mila mascherine a Barga

giovedì, 9 aprile 2020, 18:11

E’ stata quasi terminata con oggi, sicuramente a tempo di record, la distribuzione delle mascherine donate dalla Regione Toscana. In tutto ne sono state consegnate alla popolazione barghigiana più di 19 mila.

Entro oggi la consegna sarà stata completata, un lavoro importante reso possibile anche grazie alle tante le associazioni che hanno collaborato con il comune di Barga nella distribuzione. In tanti hanno dato una mano: assessori, consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione, dipendenti comunali, privati cittadini, Arciconfraternita di Misericordia di Barga; i donatori di Sangue e la Misericordia di Castelvecchio Pascoli, i Comitati Paesani di San Pietro in Campo e di Mologno, il Comitato Paesano di Pegnana, il Cipaf di Fornaci, la Misericordia di Loppia e Filecchio; la Misericordia di Tiglio, i donatori di Sangue di Barga, Amatafrica, Il Giornale di Barga.

A tutti il sindaco del comune di Barga Caterina Campani invia un sentito grazie per la fattiva e preziosa collaborazione.

La prima cittadina fa anche sapere che nella prossima settimana avverrà una nuova distribuzione che riguarderà questa volta le attività commerciali che sono aperte e ci sarà una nuova fornitura di mascherine anche alle persone che, per difficoltà economiche, non hanno la possibilità di acquistarle.

Le mascherine sono quelle acquistate dall’amministrazione comunale e quelle che sono state donate da alcune aziende come KME. Già diverse ne sono state distribuite insieme ai pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà donati da Conad.

Il sindaco fa inoltre sapere che dalla prossima settimana entrerà in vigore l’obbligo dell’uso delle mascherine per chi esce di casa.