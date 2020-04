Coronavirus, annullata edizione del Primo Maggio a Fornaci

Altri articoli in Barga

venerdì, 3 aprile 2020, 16:52

Gli aiuti alimentari alle persone che presentano grandi fragilità in questi momenti di emergenza coronavirus, che hanno messo in crisi il sostentamento di molte famiglie, a causa in molti casi della riduzione o della chiusura della propria attività lavorativa

giovedì, 2 aprile 2020, 20:20

Il primo caso riguarda Filecchio ed è legato ad un nucleo familiare dove era già presente un altro caso positivo. L’altro nuovo caso è invece nella zona di Castelvecchio Pascoli dove quindi si registra il primo caso di Coronavirus.

giovedì, 2 aprile 2020, 17:11

La guerra in atto in tutta Italia contro il Coronavirus amplifica le preoccupazioni e le ansie di quanti hanno un familiare ospite in una casa di riposo. Nessuno degli attuali 31 ospiti nella RSA “Belvedere” di Barga, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”, è finora risultato positivo al Covid-19

giovedì, 2 aprile 2020, 09:00

Visto il prolungarsi della quarentena e la disponibilità del docente di informatica Renato Luti, Unitre Barga offre a tutti i suoi iscritti la possibilità di unirsi al corso di informatica base a distanza che ha già riscosso un ottimo successo in questo periodo

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:51

Per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus e di tutte le misure che ne sono conseguirete, si è attivata sul territorio comunale anche una rete solidale di aiuti che coinvolge insieme all’amministrazione comunale anche tante aziende ed associazioni del territorio

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:37

Sono state definite dall’amministrazione comunale tutte le procedure per dare un aiuto concreto per il sostentamento alimentare alle famiglie più bisognose ed in generale a quelle che si sono trovate in difficoltà dopo l’applicazione delle misure di con tenimento al contagio del coronavirus, con la chiusura anche di tante attività